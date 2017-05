-Empecé a sentir que no me llegaba agua al tanque, como que no irrigaba sangre. Era como: "¿De qué hablan? ¿Qué dicen?". Quedé sin reacción. Y Chiqui me dice: "¿Estás bien vos? No, estás mal, estás blanco, te vas a morir… ¿Qué pasa?". Y yo: "No, no me siento mal". No podía ni comer. Entonces, el Patón se preocupa: "Pero Marcelo, pará, no estás bien". Y yo insistía: "No, no sé". En ese momento me hubiera tirado en el piso, me hubiera tirado en un sillón, no podía más.