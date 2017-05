"Traté de mantener los lazos, pero la distancia los va diluyendo. Uno necesita ver a la gente, y después se va conformando con la comunicación telefónica todos los días. Después, una llamada al mes, después el chat. Después el chat de cansa, porque te consume tiempo. Te vas alejando. Me costó un matrimonio. Todo esto me ha hecho un antisocial natural, porque el hecho de estar lejos de mi casa y concentrarme sólo en mi objetivo de vida, tampoco me hizo hacer amigos en otro lugar. Tengo muy pocos, a casi ninguno, te diría. He vivido encerrado, viendo lo que necesitaba para no fracasar como técnico, igual que como había ocurrido como futbolista. Eso me generó una obsesión, y esa obsesión me generó ser antisocial. Me gustaría recuperar todo lo que perdí pero ya sé que es imposible", decía el entrenador seis meses después de ganar la Sudamericana 2011 con la U de Chile.