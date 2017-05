La última se dio el martes 17 de mayo luego del cumpleaños de Darío Benedetto, compañero de Centurión en Boca. Y por su violencia, generó la denuncia judicial y el dictamen de una restricción perimetral. Esa noche, al volver a la fiesta, "él estaba borracho". Discutieron. Y la golpeó. "Me ahorcó y me pegó en la boca: me astilló tres dientes -acusa Melsia-. Cuando me agacho… 'Mirá lo que me hiciste', esto y lo otro, 'Que perdoname, no va a volver a pasar', y siempre lo mismo".