"El desgaste no sólo se genera por el día a día, y más en una institución tan grande, sino por el lugar donde estás parado. Si fuéramos Inglaterra, Ferguson se quedó más de 20 años porque les dieron las chances. Acá culturalmente no estamos preparados para esto, posiblemente pierda tres partidos y me pongan en duda. Es así, está en duda tu permanencia y me pasó el año pasado. Se dice que 'con vos no pasa nada, tenés más espalda', ¿pero por qué tengo que ganar títulos para que se valore mi trabajo? ¿Y aquél que no gana títulos se tiene que ir a los tres partidos? Por mí, me quedaría en River muchísimo tiempo porque me gusta la exigencia, nos van a exigir ganar el campeonato y la Copa. Si te da o no, veremos", agregó el estratega sobre su futuro.