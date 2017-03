"Si los profesionales deciden no jugar, se presentará un equipo de no profesionales. Se reprogramó la fecha y los clubes sabemos que cada uno tiene la responsabilidad de convencer a sus jugadores de jugar. Para eso, les tenés que pagar y luego hablar. Si no quieren, ¿qué vas a hacer? ¿Les vas a poner un revolver? Vas a tener que poner un equipo de juveniles", dijo Nicolás Russo, presidente de Lanús, a Radio Continental e insistió en que "se juega con profesionales o juveniles, pero se juega".