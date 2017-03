"No quise agredir ni faltarle el respeto a nadie de Boca. Es más, volví al vestuario y me vino a buscar Angelici, quien me pidió que lo ayudara a sacar a los jugadores de River de la cancha porque no podían salir. Fuimos juntos, caminamos hasta la manga y le dije para entrar, y él me dijo que no, que mejor nos quedemos ahí. Y tratamos de que los jugadores de River pudieran entrar a la manga".