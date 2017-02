"Ya lo he dicho en su momento, haber entrado a la cancha de Boca, haber llegado a la Conmebol antes que Boca, que era el único que estaba citado, que haya llevado un certificado oftalmológico de un hospital que no tiene guardia… Un montón de cosas que me parece que en la buena convivencia no correspondía", expresó el titular Xeneize respecto de los hechos ocurridos luego del ataque con gas pimienta de un hincha, Adrián Panadero Napolitano, a los jugadores de River en la manga de la Bombonera que atravesaban rumbo al campo de juego para disputar el segundo tiempo de la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores 2015.