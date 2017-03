La delegación lo tenía claro, volverían a Tokio. Esperarían lo que hiciera falta. Dejarían pasar un par de días antes de subirse a un avión. Pero los dos periodistas que allí estaban comenzaron a desesperarse,¿Qué harían con su trabajo? Tolentino, el fotógrafo, tenía mas oportunidades: podría transformar sus fotos en radiofotos – aún no existían la telefotos, de mayor calidad – y enviarlas desde alguna agencia internacional como The Associated Press o United Press. Pero El Veco…¿qué haría El Veco con su inolvidable nota que El Grafico estaba esperando para su cierre?