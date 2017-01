—No ser nadie, no ser nada. Desde que Joe Martin, que fue el policía que me separó en una pelea callejera por defenderme del robo de mi bici, y me dijo que tenía buenas condiciones para boxear y me enseñó, quise ser alguien. Hice 100 peleas como amateur, hasta lograr el campeonato de los Estados Unidos. Fui olímpico. Gané la dorada en Roma y me consagraron el mejor. Vuelvo a mi pueblo. Tenía ganas de orinar. Me meto en 'The Old Kentucky', un restaurante. Todos me miran. Hacen silencio como si hubiera entrado un astronauta. Me siguen con la mirada. Y el dueño, desde la barra me grita: "Oye negro, el baño es sólo para blancos". Me pregunté entonces qué bandera se había izado y qué himno se había cantado cuando yo emocionado estaba en el puto podio.