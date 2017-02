Días atrás, se generó una polémica cuando el ex futbolista no autorizó el estreno de un documental sobre su último partido como profesional. La película fue dirigida por Sebastián de Caro. Al ser consultado sobre esta situación, Riquelme aclaró: "Yo no puedo hacer nada. Daniel se reunió con esta persona, yo nunca me lo crucé. Hay gente que quiere hacer libros y yo les digo 'haganlós, pero yo no tengo nada que ver'. Cuando quiera hacer un documental, lo hago yo".