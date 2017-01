El Indio, confeso hincha de Boca, tiene debilidad por los futbolistas de la jerarquía de Román, al que comparó con otro grande del fútbol: "A mí me gustan los jugadores como vos, como (Zinedine) Zidane, son los que más me gustan". Además, el ex cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota envió un saludo y deseó reencontrarse prontamente con el ex jugador.