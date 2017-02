"No he hablado con Lucas, probablemente lo hagamos hoy. Sí hablé con su representante y en concreto no hay absolutamente nada. Oferta con papel escrito no tengo, pero creo en la palabra del representante de que hay un equipo chino interesado. Sigo creyendo que todavía tiene tiempo de estar en Argentina y en River. Tiene que priorizar a su familia y muchas cosas más, no sólo lo económico sino también lo afectivo".