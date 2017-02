Por supuesto, el Beto dio su punto de vista acerca de la millonaria oferta de China por Lucas Alario: "Es una decisión que tiene que tomar el chico. Si fuera por mí y tengo que elegir le diría que vaya a otro lugares como España, Italia o Inglaterra. Porque en China no es tan competitivo el fútbol. No sé si no se va a perder ahí en lo futbolístico. La oferta es bárbara (sería de 24 millones de euros), pero creo que tiene dos años más para regalarnos".