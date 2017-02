"Estoy acá en China con Tevez y él está bien, está bárbaro con la familia. No se vuelve, se queda acá en el Shanghai. No es verdad lo que se dice. Los hijos empezaron la escuela el lunes y ya están mudados a un departamento, están muy cómodos. Ni siquiera me lo planteó", enfatizó Adrián Ruocco, apoderado del Apache.