"Más allá de que me tocó un tiempo difícil en la AFA, la Selección no es la realidad del fútbol argentino, donde hay problemas serios en el día a día", afirmó el Tata y agregó: "La selección se junta cada dos o tres meses, viaja, pocas veces compite en Argentina. Convocás jugadores que en un 80, 85 por ciento juegan afuera y no están contaminados con lo que pasa en el fútbol argentino".