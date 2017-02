En diálogo con As, Tite no reparó en elogios con la Pulga, más allá de la repercusión que pudiera generar en su territorio. "La capacidad creativa de Messi es extraordinaria, fuera de los patrones normales. Él tiene una visión tridimensional. Logra ver lo que los otros no ven. Piensa en una sintonía muy elevada. Ve la jugada que hace, y la segunda y la que viene después", lo analizó.