El Puma también habló de las sensaciones que tendrá al enfrentar a su ex club, Boca Juniors: "Tenía ganas de volver, estuve dos años alejado de Argentina, para alguien que jugó siempre ahí es fuerte. Se dieron varias cosas y me gustó la posibilidad de Independiente. Va a ser especial jugar contra Boca, obvio que sí, es mi ex club. Pero no estoy pensando en eso ni en ningún partido, estoy contento de la posibilidad que se me dio".