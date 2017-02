Pero Sampaoli, que recaló en el Sevilla a principios de la temporada, parece no tener apuro por dar el salto hacia uno de los grandes de España. "El banco del Barça quedará vacante cuando Luis Enrique decida, no cuando alguien diga que se puede ir", sentenció el DT y se desligó de los rumores: "No tengo nada que ver con lo que se dice". Aún así, dejó una ventana abierta de cara al futuro: "El día de mañana nunca se sabe".