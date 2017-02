A medida que pasó el tiempo, el calor de los mensajes siguió en aumento: "El Dr. MEDIN será el responsable que miles de trabajadores no cobren su salario. Intenta todo el tiempo boicotear a los clubes pobres", disparó Ferreiro antes de dejar una advertencia: "Desde el Ascenso Unido le decimos que solo vamos a votar en la Asamblea lo acordado entre dirigentes en la reunión que él participó. De ninguna manera vamos a votar otra cosa que no sea lo acordado". "No va haber fútbol en Argentina si no se respeta lo acordado. La Asamblea sólo va a votar lo acordado y rechaza todo cambio", concluyó.