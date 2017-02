Su pareja lo acompañaba en la casa de la calle San Juan junta a su hijo Thiago, cuando advirtió que la situación no era parte de uno de los tantos sustos que habían vivido en el pasado. Facundo se desmayo y comenzó lo peor: "El desfibrilador le hizo otro disparo y lo tiró a la cama. Su tío y su hermano lo llevaron a la policlínica, donde le dieron los primeros auxilios. Sin embargo, no pudieron hacer nada. Su corazón no aguantó".