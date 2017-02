"Estamos a mil, con motos y policías escoltados llegando al estadio. Estamos yendo a una velocidad increíble. Les pedimos que nos esperen. Esto no es un problema de los directivos y jugadores de Atlético. Que la empresa no tenga los papeles no es la responsabilidad de ellos. Déjense de romper las bolas con el reglamento, hay cientos de argentinos que viajaron y esperan este encuentro. Lo hago en nombre de la Embajada, del gobierno argentino y del pueblo que nos esperen. Que no nos vayan a ganar por una picardía", expresó Juez en diálogo con Fox Sports.