"Ya dije lo que tenía que decir sobre Rojas. No voy a hablar sobre el tema porque parece que no quisiera que vuelva, pero River no va a hacer nada por jugadores que se han ido del club. Con toda la buena onda lo digo, porque yo también fui jugador pero el club obviamente tiene esa política y no puede gastar plata en jugadores que se fueron", aseguró el manager de River a Closs Continental.