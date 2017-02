En el Villero, como también es conocida esta institución ubicada en el Bajo Belgrano, la situación logra apaciguarse de cierta manera debido a que "algunos sacan guita de su bolsillo para que nosotros tengamos algo". La disyuntiva aparece después: ¿pagar el alquiler o gastarlo en comida? "No sabés si pagar o gastar en comida. Si no pagás, te echan. Y si pagás, no comés. Es así", el dilema que se debate día a día este hombre, como también tantos otros del Ascenso.