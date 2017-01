Su búsqueda laboral no se detuvo y Luis, papá de un ex compañero de Racing, le consiguió un trabajo como administrativo que aún mantiene y ejerce cuando no entrena: "Me dio una gran mano, siempre le estaré agradecido". Pero el fútbol no había terminado y sus sueños seguían intactos. Allí fue cuando Alejandro Pérez, preparador físico de Sacachispas, le recomendó al técnico Norberto D'Angelo su contratación.