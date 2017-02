"En Boca yo habría encajado por lo futbolístico. Sin embargo, no lo dirigiría. Primero porque estoy identificado con River, por lo que significa en mi vida. Y después, Boca no me llamaría nunca porque no jugué ni estoy identificado. Lo respeto, eh. Es una cuestión de cariño, de convicción, no pertenezco al mundo Boca", declaró Almeyda al diario Olé.