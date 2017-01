"Si me quedara en River, me encantaría que Gallardo siguiera. La duda es el agotamiento argentino. A mí Gallardo no me amagó con irse, se amagó él mismo y a la gente. Me empecé a preocupar después de la declaración al término de un partido. Luego vino a verme con una sonrisa y me dijo estoy entusiasmado, me quiero quedar".