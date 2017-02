El agente de Alderete, Augusto Paraja, continúa con las negociaciones y notificó al futbolista de su probable cambio de aire. Vale la pena mencionar que el Ciclón de Barrio Obrero jugará la Sudamericana este año y ahí tendrá posibilidades de demostrar su potencial. "Me gusta salir jugando. Bajo mucho la pelota y juego mucho por abajo, es lo que más me gusta y me caracteriza", se describió el zurdo de 1,88 m.