Si bien en su paso por Lanús no fue de los más "bulliciosos" dentro del plantel, en las redes sociales se anima a mostrar una faceta más extrovertida. "Yo no pienso lo que dicen los demás, yo no escucho a los giles que hablan demás", es el fragmento de una canción de Fili Wey que eligió este jugador para describirse en Instagram.