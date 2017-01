Sandra mira a su alrededor y no puede creer la cantidad de gente que se mueve en masa por la avenida Juan B. Justo de Mar del Plata. "Es todo lindo, el olor de los patys, el humo, la gente que camina rápido, la sensación de adrenalina, es todo muy hermoso", se emociona la mujer, abrazada a sus dos chicos. Para Nicolás es un sueño cumplido. "Ver a mis ídolos, con mi familia, y ver ganar a River el mismo día que conocí el mar, no sé cuándo me voy a olvidar de esto". Su hermano Nahuel se ríe y admite que sólo falto un detalle para que la noche del sábado fuera perfecta: el gol del Pity Martínez.