El jugador, declarado fanático de Boca, se imagina o al menos pretende un futuro en el club que defiende: "Me gustaria quedarme. ¿A quién no le gustaría que lo compre Boca? me encantaría. Me quedan seis meses en el club y después vendrá otra novela. Ojalá que el club haga un esfuerzo. Sé que depende de mi rendimiento. No es fácil, pero me gustaría".