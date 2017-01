"Uno tiene que tomar decisiones porque uno sabe lo que es estar en el día a día en el club que ama y las presiones que tiene dentro del club, más con todo el cariño y apoyo que siempre me tiene la gente, dirigentes, compañeros y cuerpo técnico. Creía que uno debe estar al cien por ciento, no al noventa y nueve, porque sino le va mal al club. Eso fue lo que me pasó por la cabeza. Siempre mi idea fue que si no estaba al cien por ciento era no estar en el club", dijo Tevez en un video que se difundió el viernes pasado y a través del cual se despidió de los hinchas de Boca.