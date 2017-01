"Primero quiero agradecerle a la gente de Boca por todo el cariño y amor que siempre me brindaron y que sé que siempre me van a brindar. Sé que no es fácil tomar la decisión que he tomado, como tampoco comunicarla, que uno ya no es más jugador del club que ama", así comenzó su descargo el ahora ex futbolista del Xeneize.