El argentino reconoció que evalúa su carrera "mes a mes" y que "no digo cuándo me voy a retirar porque no lo sé". Cómodo con su actualidad, donde promedia 8 puntos y 20 minutos por partido, aseguró: "Por ahora la estoy pasando bien. Estoy muy sano, cosa que cambia mucho la perspectiva. Disfrutando de un equipo que sigue ganando y me sigue usando a pesar de estos casi 40 que tengo".