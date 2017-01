"Sergio Araujo no corre peligro en la UD Las Palmas. Es un futbolista capital en nuestro club. Fue fundamental en el ascenso a Primera División. No cuenten conmigo para machacar o deteriorar a nuestro jugador franquicia. Me niego en rotundo, es un valor y patrimonio de la UD. Se trata de un futbolista que simboliza el último ascenso y seguro que nos dará alegrías", aseguró Miguel Angel Ramírez, máximo dirigente del elenco español.