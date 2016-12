Respecto de la actualidad, sostuvo que "Leo (Messi) es el mejor y lo demuestra día a día", al mismo tiempo que habló sobre su compañero en la Juventus, Paulo Dybala. "Aún tiene 23 años y dependen de él todas las posibilidades para ser un jugador top. Hay que tener fortaleza mental, que no es fácil", planteó sobre el cordobés y, a forma de consejo, agregó: "Cuando llegas a la élite, no es fácil mantenerse diez años. Todo depende de él. Habrá momentos malos y buenos, pero hay que estar siempre en equilibrio y no escuchar las críticas ni cuando hablan mal. Hay que establecerse en un punto medio".