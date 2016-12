"Yo estaba para seguir en la Selección, era lo que quería y los muchachos (jugadores) lo habían pedido después del partido de Alemania y hasta vinieron a la habitación. Pedí tiempo pero estaba convencido de continuar y no sabía el problema que después se me armó con Mancuso. Yo no me traicioné a mí mismo, que es lo que me queda como para consolarme. Igualmente, no pierdo la ilusión de algún día volver al predio (de la AFA). No lo dejé, por bancar a un hombre que era mi amigo hice lo que tenía que hacer en ese momento".