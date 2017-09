– Sí, y hay algo muy cruel porque hay gente que llama a este miedo, "respeto". Y no lo digo yo, sino Salman Rushdie. Dijo algo muy importante en una entrevista al diario francés L'Express hace aproximadamente un año, que es algo que yo pienso, desde que estamos en el ojo de esta tormenta, es decir, desde el asunto de las caricaturas de Mahoma en 2006. Salman Rushdie dijo: "Si hoy escribiera Los versos satánicos pienso que todos los que me apoyaron en aquella época hoy no me apoyarían, me tratarían de islamófobo, de irrespetuoso, provocador. Por lo tanto, esto quiere decir que de alguna manera ganó el Ayatollah Khomeini y su Fatwa. Logró imponer esta ley del terror, esta ley del más fuerte que actualmente triunfa completamente. Ya ni hace falta buscar razones para explicar: ¿Por qué? ¿Por qué Dáesh? ¿Por qué Dáesh mata gente por todo el mundo? ¿Por qué hay terroristas que toman como propia esta ideología para difundir el odio? Hay miles de razones y no hay ninguna.