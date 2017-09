Hay una frase que se le atribuye a Víctor Hugo que dice que "el teatro es un crisol de civilizaciones". Químicos y metalúrgicos usan este recipiente para fundir metales a altas temperaturas. La definición del gran autor francés es una metáfora que deja ver la complejidad del teatro como una disciplina capaz de unir lo que las fronteras quizás no puedan, una mezcla de culturas que no sólo contribuye a la diversidad sino también a la igualdad. EL FIBA es un buen ejemplo de esto: en esta edición 2017, la número 11, no sólo habrá diferentes propuestas locales, también una gran cantidad de obras internacionales que harán de la esencia teatral un verdadero crisol. Los espectadores podrán vivir 17 días a puro teatro. ¡Y del bueno!