Damo Suzuki es el paladín de la música experimental e improvisada. La banda alemana Can —legendario por ser referente del movimiento krautrock— lo tuvo como vocalista y hoy, ya con 67 años de edad, la experiencia lo ha vuelto un performer mucho más cultivado. Llega a la Argentina para dar un show el 13 de diciembre a las 21:00hs en el ND Teatro. Lo acompañarán músicos locales, los llamados Sound Carriers. En esta oportunidad: Fernando Kabusacki, Mariano Domínguez, Fernando Samalea y Matías Mango. Y si bien todavía falta, las entradas ya están a la venta por Plateanet y en boletería. Para agendar y no olvidar.