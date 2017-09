-Lo que intento decir es que lo están haciendo, a veces no tienen cobertura de los medios. Pero estoy de acuerdo, debemos tener nuestra voz. El problema es que esto no se siente tan bien porque se nos pide que lo condenemos cuando pasa en París, pero no cuando ocurre en Damasco. Así que este doble estándar, no es igual. Pero una vez más, debe hacerse en todos lados de la misma manera. Creo que usted tiene razón cuando dice que necesitamos una presencia vocal más fuerte de musulmanes condenando esos hechos, incluso cuando ocurre con civiles en Tel Aviv, por ejemplo. Ahora, decir esto no quiere decir por ejemplo que aceptes el hecho de que Hamas sea Daesh, no son lo mismo. Me atengo a la posición de Mandela: Hamas es una organización de resistencia a la opresión, así que sigo creyendo que resisten la colonización israelí de territorios ocupados. Estoy de acuerdo con el proceso de resistencia, no estoy de acuerdo con los métodos usados.