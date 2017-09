—En mi último libro, La república de la imaginación, hablo de cómo Sinclair Lewis predijo a Donald Trump. Quiero decir, los escritores predicen, echan luz sobre el pasado, subvierten el presente y predicen el futuro. Hoy, mientras caminaba desde San Telmo hasta este hotel, pensaba en la Argentina. Ha habido muchos regímenes que fueron y vinieron, y si me preguntas sus nombres —por supuesto que conozco a Eva Perón, pero me enteré de Eva Perón no a través de la política sino a través de Santa Evita—, conozco a los escritores pero no conozco a los generales. Todas estas calles llevan el nombre de los generales, pero lo que yo pensaba era en Puig, en El beso de la mujer araña, en la forma en que se transforma en voces, todas las voces, y el diálogo entre ellos. Entonces, ellos son los que permanecen, el resto se esfuma. En Irán a las calles les pusieron los nombres de los poetas. Eso es lo que el régimen no pudo hacer caer. Nuestras estatuas son de poetas. Voltearon la estatua del Sha y después quisieron voltear la estatua de nuestro poeta épico, Ferdousí, pero no pudieron. Quisieron cambiar el nombre de Jayam, pero no pudieron, sabes. Así que le dije a mi marido que esto demuestra por qué le tienen miedo a los poetas. Hafez murió hace mil y pico de años y acá está, no permiten que lo volteen. Incluso censuraron a algunos de los poetas clásicos. Pero tuvieron que ceder ante la voluntad de la gente, ahí fue donde la gente dijo que no. Y en tu país y tu cultura, es a través de la música, las películas y los libros que la gente conoce a la Argentina. Eso me hizo sentir en casa.