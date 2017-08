Maresca intentaba romper con la idea de un artista protegido por un aura, del artista de museo que deja su obra para que sea admirada. Ella misma es la obra y ella misma interactúa con el receptor de esa obra. La comunicación es parte del momento artístico, y para que exista esta comunicación además del artista tiene que existir el receptor de la obra. De esta forma, el artista se garantiza no aislarse de la sociedad, no aislarse de su contexto y no predicar desde un altar de cristal. Maresca predicaba desde el empedrado mismo de las calles de San Telmo y sin pretensión de ser predicadora.