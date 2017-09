La historia que cuenta Gerardo Montoya tiene dosis de azar: "Le robé a un amigo artista electrónico, Mario Cerdio, un rato el libro de Poesía Completa que trae un 120 en el lomo. Ahí la empecé a leer. Me encontré con que Pizarnik era inagotable. Tuve que forzarme a no estropearle su edición color salmón viejo. El registro que me quedó de ese primer contacto fue una respiración exaltada, como la de un animal que huele sangre fresca y proyecta deleite en su tracto gastrointestinal. En ese momento, no me alcanzaba la plata como para comprarme el libro, así que lo que me quedó fue esa primera sensación de crudo en las venas. Algunos cumpleaños más tarde, Mario la eligió como regalo. Me cagó la vida". La primera vez de Lezcano "fue en la secundaria y se trató de un encuentro relevante por lo complejo que me parecía. Pero a la vez sensual y que producía una erótica de la palabra. A partir de ahí, leí todo de ella, incluida su narrativa, sus diarios…"