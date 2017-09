-Mmm no sé. En general, la constante ha sido la insatisfacción; siempre sentí que me quedaba corto, que podría haber hecho más. Y ahora viendo el conjunto de todo lo que escribí siento que no di todo lo que debería haber dado. Creo que quizás esa insatisfacción es la que haya hecho que me fuera renovando, ¿no? Muchas veces me hacen notar: "pero sus libros parecen escritos por escritores distintos". Me he ido renovando para ver si, como aquel que compra billetes de lotería y apuesta por números distintos para ver si con alguno acierta, aunque quizás sería más razonable comprar siempre el mismo número. En mi caso he ido variando, aunque también me he ido repitiendo mucho. Eso se debe a que me olvido mucho, quizás por ese mismo sentimiento de insatisfacción: al sentir que no me salió bien, lo borro, y después lo vuelvo a escribir en otro libro porque no me acuerdo que ya lo había escrito. Eso me ha pasado un par de veces.