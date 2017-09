— Hay como una especie de Carta Abierta que hicieron unos escritores, que está Selva Almada, entre otros. Cuando empecé a escribir y era pendejo tenía una idea del lugar que ocupa el escritor en el campo social que es completamente distinta al lugar que realmente ocupa. Desde el sentido económico hasta el de importancia. Creo que la literatura es un espacio de experiencia que va a seguir sobreviviendo aunque la lectura y la búsqueda de los jóvenes en la literatura haya cambiado. Pero siempre fue un lugar minoritario. Cuando yo era chico, yo era el único que buscaba de mi grupo, de mi curso, en la literatura lo que encontré: un espacio donde encauzar mi rebeldía, mi búsqueda del mal. Lo mismo te pasa en el rock o en la música en general, que ahí encontrás comprensión, cosa que no encontrás en el mundo de los adultos. Para algunos personas ese lugar —capaz cada vez menos, qué sé yo— lo va a seguir ocupando. Y en general hay muchos escritores que me gustan mucho lo que están produciendo ahora. Creo que cada generación tiene su camada de escritores interesantes. Por ahí está bueno este reclamo en el sentido de que muchos de ellos no van a vivir de la escritura, van a ser invitados a un montón de giladas donde no les van a pagar, y algunos escritores toman la política de cobrar todo, que está buenísima. Me parece que es como empezar a darle al escritor un lugar más profesional, si se quiere, que en algún momento existió. Te invitan a participar de una antología y creen que te están haciendo un favor a vos. O escribir una contratapa, o escribir un prólogo: todo es de onda en el mundo de la literatura. Yo entiendo que tengan pilas, que quieran hacer revista, pero también piensen cómo conseguir guita. Es parte del proceso. Lo peor son las editoriales que cobran; yo escribí sobre eso y me hicieron mierda en Twitter, pero me parece de cuarta que una editorial te cobre. Si no tenés guita para hacer una editorial no la hagas, poné un cyber, qué sé yo, no sé; hacé otra cosa con tus ganas. Empezá a tratar bien a tus escritores, es básico eso. Hoy son pocos los que pueden vivir realmente de la escritura, que una parte será culpa de los mecanismos de distribución, de quién se queda con la guita, y también de que la literatura no tiene el mismo lugar de hace 60 años.