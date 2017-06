-Es que no bardeo, yo siento que transmito. Expreso lo que siento. Cuando arranqué en Twitter, me acuerdo que bardeaba a (Gabriel) Levinas y me bloqueó. Sólo transmito lo que se me viene a la cabeza. Estoy frente a la compu y hay como dos hemisferios, uno que está haciendo "prrrrrrr…" y el otro está como "¡pa! pa¡! ¡pa!" Antes no lo podía hacer, es como transmitir en directo lo que vas pensando, porque también pongo un montón de recagadas, no es como que tiro postas de nada. Ahora estoy haciendo terapia y capaz que estoy un poco menos enojado. Pero siento que mis odios se vuelven cada vez más genéricos. No son odios personales sino que se vuelven, no tanto a la persona, sino a lo que representa. Mucha gente me ha tratado muy bien y no podría bardear a alguien que ha sido bueno conmigo. Respeto el cariño que me hayan tenido, no lo voy a romper, pero sí, hay cosas que me molestan. Es como un automático, como si tuviera un cañito que drena las cosas que pasan adentro de mi cabeza y no hay ningún otro respeto exigible que ése.