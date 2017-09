Cuando Malena -personaje protagonizado por Bárbara Lennie, una premiada actriz española, hija de argentinos- llega a Misiones, se encuentra con que las condiciones pactadas para convertir en familia al bebé recién nacido han cambiado. Un accidente inesperado es la excusa para que familiares de Marcela le pidan plata. Se trata de diez mil dólares, una cifra que aunque no es extravagante no sobra. Pero, sobre todo, no era el acuerdo al que habían arribado. Malena -un rostro hermoso y sombrío- solo quiere cumplir ciegamente con su deseo de ser madre, no quiere pagar por ese deseo, no le parece bien, no está en su horizonte. ¿Pero cómo resistirse ahora, cuando ya vio al chico, lo olió, lo tuvo en sus brazos y lo imagina propio?