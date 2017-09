Terminé de leer hace poco más de un mes un libro que podía haberme enojado mucho, pero no: me dejó rumiando. Es una novela de un autor italiano, el título de la novela es El padre infiel (Libros del Asteroide) y el de su autor, Antonio Scurati. Brevemente, podría resumirse como la historia de un hombre europeo de mediana edad que vive trabajosamente el tránsito a la madurez y a la paternidad en un tiempo de zozobra y de grandes cambios culturales. Hasta ahí, casi la descripción de una película de Nanni Moretti. Pero Nani Moretti no me enoja, en cambio un escritor que acusa a las mujeres de hoy de frías, distantes, crueles, esteparias, resentidas y deshidratadas después de un siglo de reivindicaciones femeninas, sí podría. Pero no ocurrió y creo que eso se debe fundamentalmente a dos motivos: 1) El señor Scurati escribe muy pero muy bien. 2) Y me hace pensar.