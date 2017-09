En la sociedad civil pulula una idea que es difícil de desterrar: en internet está todo. ¿Pero es realmente así? Para cualquier bibliotecario la respuesta es negativa, y no se trata de un capricho vengativo o una defensa acérrima al cambio, sino de una realidad. "Si te pido que me consigas una partitura complicada, una patente o un mapa específico lo más probable es que no esté en Google. No es solamente literatura, también información", asegura López Scondras. Si cada biblioteca tiene su especificidad, entonces es ahí donde está su riqueza. El interrogante es cómo visibilizar este enorme caudal informativo. En este sentido, Lacorazza comenta: "Somos los que también filtramos entre tanta información, porque hoy la nueva censura es eso: poner todo y que vos no encuentres lo que es fidedigno, lo que se real. Todo lo que está en internet es inestable. No sabés qué es bueno y qué no, y tenés que discernir, poner filtro, y para eso estamos nosotros".