Además, dijo que prefiere no nombrar a Donald Trump porque si lo hace ve su cara y es "infeliz", entonces prefiere llamarlo "el número 45". Sin embargo, no escatimó adjetivos calificativos para su forma de llevar adelante la Presidencia. Para Auster, Trump es "un psicópata maníaco, un peligro y una amenaza real (…) Rezo para que no sea reelegido, porque ochos años de Trump serían… no sé… ¿El mundo seguiría existiendo?". Este escritor de 70 años nacido en Newark, Nueva Jersey, no tuvo pelos en la lengua para hablar de lo que él ve como —esta vez en términos optimistas— "una nueva ola de activismo político".